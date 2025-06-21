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بالصور.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها

06:08 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك في حفل كارتييه
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك في حفل كارتييه
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك في حفل كارتييه
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك في حفل كارتييه
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك ويسرا وانش بوخش وتارا عماد في حفل كارتييه
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها والجمهور، أحدث جلسة تصوير لها، من مشاركتها في حفل ليلة كارتييه.

ونشرت صبا صورًا لها تجمعها بالنجمة يسرا والإعلامي أنس بوخش والفنانة تارا عماد خلال الحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تحت النجوم، مع القليل من السحر ".

وظهرت صبا بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل وجريء، لتنال الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تجنني"، "تبارك الله جمال مو طبيعي"، "أموت على جمالها"، "تجنن مفيش زيها"، "جميلة جدًا".

يذكر أن، آخر أعمال صبا مبارك مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.
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صبا مبارك نجوم الفن صبا مبارك ويسرا حفل كارتييه
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