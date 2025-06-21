جيهان الشماشرجي تعلق على فيديو أحمد رمزي: كسرت قلبي

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في فيديو صانع المحتوى واليوتيوبر أحمد رمزي الجديد، والذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت جيهان بشخصيتها الحقيقية في خيال رمزي، وهي تطلب منه ألا يتركها، قائلة "يا رمزي متسيبنيش عشان خاطري، أنا مش همثل تاني، هقعد في البيت، أنا هبقى ست بيت".

وكتبت تعليقا على الفيديو بصفحة رمزي "كسرت قلبي"، ليرد عليها "بس لسه بحبك".

ونال الفيديو الذي حمل عنوان "خيالي في الامتحان"، إعجاب متابعي رمزي، وأشادوا بأفكاره وبمجهوده في صناعة محتوى مختلف، كما شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن وصنّاعه، بينهم: أحمد الفيشاوي، المنتج جمال العدل، ويجز، هشام ماجد.

ويظهر رمزي في الفيديو داخل لجنة امتحانات متخيلا أنه إذا ألقى "إفيه: هو رقم الجلوس عليه كام درجة" سوف يحصل على إعجاب الطلبة، وتتغير حياته ويصبح نجما كبيرا في عالم الفن، وتُفتح أمامه أبواب الشهرة.