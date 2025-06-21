رفض حب جيهان الشماشرجي ولا يعرف ويجز.. فيديو جديد لـ أحمد رمزي

كتبت- منى الموجي:

حقق أحدث فيديوهات "اليوتيوبر" وصانع المحتوى أحمد رمزي، نسب مشاهدة مرتفعة، في ساعات قليلة، بعد طرحه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تجاوزت 5 ملايين مشاهدة.

ونال الفيديو الجديد الذي حمل عنوان "خيالي في الامتحان"، إعجاب متابعي رمزي، وأشادوا بأفكاره وبمجهوده في صناعة محتوى مختلف.

الفيديو شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن وصنّاعه، بينهم: أحمد الفيشاوي، المنتج جمال العدل، ويجز، هشام ماجد، جيهان الشماشرجي.

ويظهر رمزي في الفيديو داخل لجنة امتحانات متخيلا أنه إذا ألقى "إفيه: هو رقم الجلوس عليه كام درجة" سوف يحصل على إعجاب الطلبة، وتتغير حياته ويصبح نجما كبيرا في عالم الفن، وتُفتح أمامه أبواب الشهرة.

يغرق رمزي في خياله ويستقبل مكالمة من المنتج جمال العدل الذي يعرض عليه بطولة 3 أفلام دفعة واحدة: خلي بالك من رمزي، بسعر رمزي، رمزي في مهمة رمزية.

ويشارك هشام ماجد في الفيديو، ويظهر بشخصيته مشيرا إلى أنه يشارك في بطولة فيلم مع أحمد رمزي، وأن دوره هو صديق البطل، ويعلق رمزي مخطئا في اسم هشام: "حبيبي إيه الأخبار، يا جماعة افتكروا الاسم ده كويس جدا هشام مجدي، هيكمل وإن شاء الله مفاجأة الفيلم".

ويرفض حب جيهان الشماشرجي التي تطلب منه ألا يتركها: "يا رمزي متسيبنيش عشان خاطري، أنا مش همثل تاني، هقعد في البيت، أنا هبقى ست بيت".

أما أحمد الفيشاوي، فظهر قائلا "أستاذ أحمد رمزي رمز كبير قوي عندي"، معلنا أنه سيضع صورته كـ وشم على جسده، ويلتقط به الفنان ويجز طالبا منه التقاط صورة معه، فـ لا يتذكره رمزي: "حاسس إني شفتك قبل كده".

وينتهي الفيديو بفوز أحمد رمزي بالأوسكار، متحدثا بلهجته المصرية في حفل توزيع الجوائز الأوسكار، قبل أن يستفيق من تخيلاته، ويقرر أن يلقي "الإفيه"، ويقابله الطلاب في اللجنة بالتأفف، ويعبرون عن عدم إعجابهم بما قاله.