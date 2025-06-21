نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها.. وتعلق: عايزة أعيط من الفرحة (18 صورة)

كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة نرمين الفقي قبل ساعات بعيد ميلادها، الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، بحضور الإعلامية سهير جودة وصديقتهما نجلاء عبدالرازق.

وشاركت نرمين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات من الاحتفال، وظهرت في الفيديو معبرة عن سعادتها، وقالت "شكرا يا سوسو ربنا يخليكي ليا، إنكم بتحتفلوا بيا النهاردة، وشكرا يا نوجا، أنا في قمة السعادة وكل الأصحاب عايزين يحتفلوا بيا، وإنكم تصمموا تحتفلوا بعد الساعة 12 شكرا بجد، انتوا اخواتي وحبايبي، عايزة أعيط من الفرحة".

وكتبت تعليقا على فيديو آخر نشرته بنفس الموقع "عيد ميلاد حلو بيكم، ربنا يخليكم ليا ويخلي كل حبايبي يا رب"، وعلى الفيديو الثالث الذي ضم صورا مختلفة لها من عيد الميلاد، كتبت: "بجد من قلبي فرحانة إني أول مرة في حياتي أحتفل بأول يوم بعد الساعة 12، في يوم جديد يوم 21، شكرا يا نوجا انتي وسوسو حبايبي، وشكرا يا نادية على التورتة الجميلة ومعايدة كل حبايبي سواء بالتليفون أو على السوشيال ميديا".

يُذكر أن نرمين الفقي عُرض لها في 2024 مسلسل بعد النهاية، بطولة أحمد سعيد عبدالغني، جيهان خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف فداء الشندويلي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.