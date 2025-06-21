دانا حمدان تنتهي من تصوير "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو

كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة دانا حمدان من تصوير دورها في فيلم صقر وكناريا، بطولة النجمين محمد إمام وشيكو، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا.

ونشرت دانا فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من كواليس التصوير، وظهرت قائلة "بما أن النهاردة آخر يوم تصوير، وأقدر أخيرا أقولكم إني بشارك في فيلم صقر وكناريا، بطولة النجمين محمد إمام وشيكو والنجمة الجميلة يسرا اللوزي ونجمة النجوم حبيبة قلب الكل الفنانة انتصار".

وتابعت "الفيلم إخراج المخرج الكبير حسين المنباوي وإنتاج شركة أوسكار، يا رب ظهوري ووجودي يبقى خفيف وظريف على قلبكم، شكرا لفريق الإخراج والإنتاج، وانتظروا قريبا نزوله في قاعات السينما وافتكروا الشخصية دي".

جدير بالذكر أن دانا حمدان عُرض لها في 2021 مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: سهر الصايغ، سميحة أيوب، إخراج رؤوف عبدالعزيز.