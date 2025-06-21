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بـ"فستان جريء"..أول تعليق من نانسي عجرم بعد حفلها في لبنان (صور)

02:31 م السبت 21 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:


أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا على مسرح الجامعة الأمريكية في لبنان.


ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيك بنسهر ببيروت، شكرًا على الحب اللي ما له حدود، بحبكم من قلبي".


وظهرت نانسي عجرم في الحفل بملابس جريئة، مرتدية فستان قصير وجريء.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو حلوة انتي، ملكة جمال الكون، جمالك، أحلى نانسي، العسل، القمر كله، الفستان يجنن".

وكانت "نانسي" قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "ورانا إيه"، التي صوّرتها في إحدى العواصم الأوروبية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق.




نانسي عجرم حفل نانسي عجرم لبنان
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