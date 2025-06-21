بكلمات حزينة.. كارول سماحة تُرثي زوجها وليد مصطفى في يوم الأب (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة كارول سماحة، رسالة رثاء لزوجها الراحل رجل الأعمال وليد مصطفى، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الأب.

ونشرت كارول، صورا لزوجها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تركت فراغ كبير بقلبها، كنت الحضن، والأمان، والسند، بعدك بكل زاوية بالبيت، بكل تفصيلة، بكل لحظة ضعف بندور فيها عنك".

وأضافت: "عم حاول قد ما فيّا عبّي الفراغ اللي تركته.. بس ما في حدا بيشبهك، إنت مش بس أب، إنت مدرسة حب وتضحية ما بتتكرر.. كل عيد أب وروحك مرتاحة بالسماء يا أطيب وأحن أب بالدنيا".

يذكر أن، وليد مصطفى زوج كارول سماحة، رحل عن عالمنا في 3 مايو 2025.