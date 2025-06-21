"تفاصيل".. أول تعليق من أحمد سعد على حادث تحطم سيارته الجديدة (فيديو)

كتب- هاني صابر:



تحدث المطرب أحمد سعد، على حادث تحطم سيارته الجديدة الذي كان يقودها بصحبة عائلته.



وقال سعد، ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر": "بقالي 3 شهور كنت مستني أجيب عربية جديدة، وكنت طالع أجربها بس، وحتى لسه منقلتهاش باسمي، وكنت بجرب العربية، والعين جات في العربية قبل ما أشتريها".



وتابع: "اعتبرت اللي حصل إن ربنا بيختبر أخلاقي بعد عودتي من الحج، فقولت الحمد لله.. الله جاب والله أخد، وكان معايا الاسرة والأولاد الصغيرين".



واستكمل : "عربية نقل طيرتني، وكنت باخد الملف وهو جاي بسرعة، ومعرفش يدي فرامل، الحمد لله إن المدام والولاد بخير وكل اللي ضايقني انهم اتخضوا خضة شديدة".



وأضاف: "كنت واخد المدام والولاد عادي زي أي حد بيفرح، وكنت بفرحهم".



وكان أحمد سعد تعرض لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.



ونشر "سعد" صورة تكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لله ما أعطى ولله ما أخذ- كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث"، وتابع مطمئنا جمهوره "بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".



جدير بالذكر أن أحمد سعد أدى هذا العام فريضة الحج، وعاد لاستئناف عمله في موسم عيد الأضحى، وأحيا أكثر من حفل غنائي احتفالا بالعيد.









