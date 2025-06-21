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داليا البحيري تنشر صورا لابنتها بإيطاليا والجمهور يعلق (صور)

01:04 م السبت 21 يونيو 2025
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    ابنة داليا البحيري (4)
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    ابنة داليا البحيري (5)
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    ابنة داليا البحيري (3)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لابنتها "قسمت" بإيطاليا من أحدث ظهور لها.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا بك في ميلانو يا كيكو، لقد جذبت الأنظار بالفعل يا فتاة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، عسولة، جميلة، ربنا يخليهالك، ترجعوا بالسلامة، بنتك قمر زيك".

يذكر أن، داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وآخرين، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

داليا البحيري إنستجرام إيطاليا
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