بـ"فستان جريء"..أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من احدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء يفوق ليالي الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، حلوة في كل الألوان، زي القمر، جمالك، أحلى قمر، حلويات ما شاء الله، سكر أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.