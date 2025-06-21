إعلان

بـ"فستان جريء"..أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

12:40 م السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم (1)
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم (2)
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من احدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا شيء يفوق ليالي الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، حلوة في كل الألوان، زي القمر، جمالك، أحلى قمر، حلويات ما شاء الله، سكر أوي".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

هيدي كرم إطلالة جريئة إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"