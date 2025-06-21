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كاظم الساهر يُثير تفاعلا بـ"لوكه الجديد".. والجمهور يعلق (صور)

12:22 م السبت 21 يونيو 2025
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    كاظم الساهر بلوكه القديم (1)
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كتب- هاني صابر:


أثار المطرب كاظم الساهر، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بـ"لوك جديد".


ونشر كاظم، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "إيش رأيكم باللوك الجديد؟".


وظهر كاظم الساهر في لوكه الجديد بتسريحة شعر مختلفة عما اعتاد على الظهور بها أمام محبيه وجمهوره.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كلك على بعضك حلو ، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، بكل حالاتك عالمي، حفظك الله وأطال في عمرك، ما شاء الله لوك جميل، قيصر الطرب وطلتك دائمًا تغني عن الكلام، لوك جميل أوي، تاخد العقل، برنس طول عمرك، رائع ﯡتستحق الحب".


يذكر أن، كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.

كاظم الساهر المطرب كاظم الساهر
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