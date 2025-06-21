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تارا عماد تتألق بـ"فستان أنيق".. وسلمى أبو ضيف تعلق (صور)

11:06 ص السبت 21 يونيو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت تارا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة!".

وتفاعلت الفنانة سلمى أبو ضيف مع صورها، وعلقت: "أنت رائعة الجمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر القمرات، الحلوة، أحلى واحدة، عسل أوي، تحفة، جميلة".

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

تارا عماد إنستجرام سلمى أبو ضيف
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