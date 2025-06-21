تارا عماد تتألق بـ"فستان أنيق".. وسلمى أبو ضيف تعلق (صور)
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كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت تارا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة!".
وتفاعلت الفنانة سلمى أبو ضيف مع صورها، وعلقت: "أنت رائعة الجمال".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر القمرات، الحلوة، أحلى واحدة، عسل أوي، تحفة، جميلة".
يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.
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