تارا عماد تتألق بـ"فستان أنيق".. وسلمى أبو ضيف تعلق (صور)



كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت تارا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة!".

وتفاعلت الفنانة سلمى أبو ضيف مع صورها، وعلقت: "أنت رائعة الجمال".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر القمرات، الحلوة، أحلى واحدة، عسل أوي، تحفة، جميلة".

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.