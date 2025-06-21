إعلان

بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"

12:32 ص السبت 21 يونيو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    خطوبة مينا أبو الدهب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الفنان الشاب مينا أبو الدهب، خبر خطوبته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهر وسط أجواء الاحتفال بالخطوبة على فتاة خارج الوسط الفني.

ونشر مينا أبو الدهب، صورا من حفل الخطوبة، وعلق على الصور: "ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به.. وأكون أنا فيهم.. أنا خطبت".
وظهر مينا مؤخرا في مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، وبطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف وغادة طلعت ومريم الجندي وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

مينا أبوالدهب خطوبة مينا أبوالدهب ولاد الشمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"