بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"

أعلن الفنان الشاب مينا أبو الدهب، خبر خطوبته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر وسط أجواء الاحتفال بالخطوبة على فتاة خارج الوسط الفني.



ونشر مينا أبو الدهب، صورا من حفل الخطوبة، وعلق على الصور: "ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به.. وأكون أنا فيهم.. أنا خطبت".

وظهر مينا مؤخرا في مسلسل ولاد الشمس، من تأليف مهاب طارق، وبطولة أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة وفرح يوسف وغادة طلعت ومريم الجندي وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.