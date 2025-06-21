أسرة العندليب تعلن نيتها مقاضاة مهرجان موازين المغربي

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، نيتها في مقاضاة مهرجان موازين المغربي، بعد إعلانه إقامة حفل هولوغرام للراحل استخدام ،

اسمه وصورته وأصدرت بيانا جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وجاء في نص البيان :"النهاردة مهرجان موازين المغربي أعلن عن إقامة حفل هولوغرام لحليم رغم كل الإنذارات التي أرسلت لهم في الأونة الأخيرة بأن العائلة لم تعطيهم التصريح اللازم لإقامة الحفلة، وبما ينص عليه قانون الملكية الفكرية بأن أسم وصورة أي فنان لا يتم عرضها إلا بموافقة الشخص نفسه إذا كان حي أو ورثته، لو رحل وبما إن حفلات الهولوغرام في الأساس مبنية على الصورة والاسم".



وأضاف :"وبما أن العائلة رفضت التعامل مع شركة NDB المنظمة للحفل لأنها تسئ لكل الفنانين الذين يعرضوهم من حيث الشكل والصورة وحتى جودة الصوت، فرفضنا تجديد التعاقد معهم بعد أن أنتهي العقد المبرم بيننا وبينهم في 2021 لمدة سنة واحدة فقط و4 حفلات أيهما أقرب، وبما أنهم اقاموا الـ 4 حفلات في 2021 فإن العقد بيننا قد أنتهى وتم التعاقد مع شركة أخرى حصريًا في بداية 2025، وقامت هذه الشركة باستثمارات كبيرة لكي تظهر حليم في أحسن شكل ومظهر"



واستكمل:"هذه الشركة عرضت على موازين إقامة الحفل هذا العام ولكن بشروط تقنية معينة تسمح لهم بإخراج الحفل بأحسن جودة ممكنة، ولكن موازين رفضت هذه الشروط التقنية لأن من يدير المهرجان لا يهتم إلا بالمكاسب المادية فقط ولا يهتم بكيف سيتم إخراج الحفل للنور، وسرقوا الفكرة وأعطوها لشركة أخرى لكي تنظمها".



واستطرد: "ولهذا فسوف نقوم بمقاضاة الشركة المنفذة للحفل للتعدي الواضح والمقصود على حقوق الورثة وإقامة الحفل بدون الرجوع إليهم بعد كل هذه الإنذارات والتحذيرات في الأسبوعين الماضيين، وسنقوم أيضًا برفع قضية على مهرجان موازين والذي تم تحذيره أيضًا أكثر من مرة من خلال العائلة والشركة المتعاقد معها حصريًا من إقامة الحفل، لأنه فيه إساءة بالغة في حق الفنان عبدالحليم حافظ لأن هذه الشركة المتعاقد معها لا تلتزم بشروط الجودة والمعايير التقنية".



واختتم:"أيضًا لأنهم لم يتحروا الدقة عند التعاقد مع هذة الشركة، ووجب عليهم التأكد بأن العائلة توافق على إقامة مثل هذا الحفل ورغم كل التحذيرات المرسلة لهم تحدوا العائلة والشركة المتعاقد معها، وأعلنوا عن إقامة الحفل يوم الاثنين القادم الموافق 23/6/2025 على صفحاتهم الرسمية وبدأوا في طرح التذاكر للبيع، يرجى مقاطعة هذا الحفل لأنه تجني واضح على أسرتنا الكريمة، وسترون بأنفسكم مدى سوء الصورة والصوت الذي يسئ لحليم ولكل رموز الفن العربي ويجب أن يكون هناك رادع لمثل هذا التعدي"