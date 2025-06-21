حدث في الفن| القبض على فنانة بتهمة حيازة المخدرات ورقص منى إش إش

نشر موقع مصراوي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بعزاء والدة المخرجة سارة وفيق بحضور النجوم والقبض على فنانة بتهمة حيازة المخدرات وغيرها.

زينة وسهر الصايغ وتامر حسني ..النجوم في عزاء والدة سارة وفيق

توافد عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في والدة المخرجة سارة وفيق، الذي يقام حاليا بمسجد عمر مكرم.

وجاء بين النجوم زينة و تامر حسني وإيمان العاصي، وسهر الصايغ والمخرج هاني لاشين وغيرهم. وأشرف زكي، والكاتب أيمن بهجت قمر.

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رقص منى إش إش مع ابنتها ماهيتاب ماجد المصري بحفل زفافها (صور وفيديو)

كشفت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، عن فيديو ترقص فيه مع ابنتها ماهيتاب ماجد المصري بحفل زفافها.

ونشرت إش إش، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحبايب اللي بيسألوا عني، أنا أهو، أم العروسة الحلوة دي ماهي

قلبي وروحي"

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تركي آل الشيخ:"من الرياض إلى العالم تابعوا البث المباشر للمؤتمر الصحفي لنزال القرن

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، لنزال القرن والمواجهة الأقوى على مستوى العالم بين كانيلو الفاريز والملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد

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القبض على الممثلة الكويتية شجون الهاجري بتهمة التعاطي

كشفت المذيعة مي العيدان، عن إلقاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، القبض على الممثلة الكويتية شجون الهاجري بتهمة التعاطي.

وأعادت مي نشر بيان وزارة الداخلية الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن صورة شجون، معلقة "وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على الممثلة شجون الهاجري بقضية مخدرات ومؤثرات عقلية.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا عشان تدمرون عمركم الله يصلحكم بس

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بسمة بوسيل تطرح ميني ألبوم بعنوان "حلم"

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة..

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي

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