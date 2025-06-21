إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عزالدين، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

التقطت الفنانة هدى المفتي، صورة على طريقة الـ"سيلفي"، ونشرتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أول ظهور لها بعد أنباء ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية "شورت" أمام حمام سباحة.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها وهي تؤدي تمارين رياضية شاقة.



ميرنا نورالدين

التقطت الفنانة ميرنا نورالدين، صورة جديدة على طريقة الـ"سيلفي"، ونشرتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بملابس صيفية جريئة.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، بملابس صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

باسم سمرة

نشر الفنان باسم سمرة، صورة له بالمغرب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة من المغرب".