هنا الزاهد وزينة وتامر حسني ..النجوم في عزاء والدة سارة وفيق

توافد عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في والدة المخرجة سارة وفيق، الذي يقام حاليا بمسجد عمر مكرم.

وجاء بين النجوم زينة و تامر حسني وإيمان العاصي، وسهر الصايغ والمخرج هاني لاشين وغيرهم. وأشرف زكي، والكاتب أيمن بهجت قمر.

وحرصت الفنانة زينة على مواساة المخرجة سارة التي انهارت في البكاء بمجرد وصولها للقاعة.

وكانت المخرجة سارة وفيق بدأت تلقي عزاء والدتها الراحلة، منذ قليل بمسجد عمر مكرم.

ورحلت والدتها أمس وشُيّعت الجنازة من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر العائلة بالقطامية.

وكانت سارة وفيق أعلنت خبر وفاة والدتها عبر منشور مختصر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.