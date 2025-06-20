تامر حسني وإيمان العاصي ..نجوم الفن في عزاء والدة سارة وفيق (صور)

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والدة المخرجة سارة وفيق، الذي يقام حاليا بمسجد عمر مكرم.

وجاء بين النجوم تامرحسني وإيمان العاصي، وسهر الصايغ وأشرف زكي، والكاتب أيمن بهجت قمر.

وكانت المخرجة سارة وفيق بدأت تلقي عزاء والدتها الراحلة، منذ قليل بمسجد عمر مكرم.

ورحلت والدتها أمس وشُيّعت الجنازة من مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ودفنت بمقابر العائلة بالقطامية.

وكانت سارة وفيق أعلنت خبر وفاة والدتها عبر منشور مختصر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.