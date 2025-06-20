بالصور- تركي آل الشيخ يعلن وصول أسطورة الملاكمة كانيلو الفاريز الرياض

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، لنزال القرن والمواجهة الأقوى على مستوى العالم بين كانيلو الفاريز والملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد.



وكتب:"أسطورة الملاكمة كانيلو ألفاريز يصل إلى المؤتمر الصحفي الأول في الرياض لنزال القرن لأقوى مواجهة على مستوى العالم ضد الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد في لاس فيغاس بتاريخ 13 سبتمبر

يعرض مباشرة على نيتفلكس



وكان شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، جمهوره تفاصيل نزال القرن والمواجهة الأقوى على مستوى العالم بين كانيلو الفاريز والملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد.



وكتب عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي:"أسطورة الملاكمة كانيلو ألفاريز يصل الرياض لحضور المؤتمر الصحفي الأول لنزال القرن لأقوى مواجهة على مستوى العالم ضد الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد في لاس فيغاس بتاريخ 13 سبتمبر ".



كما وجه كانيلو ألفاريز رسالةً للجماهير قبل المؤتمر الصحفي غدًا، قائلا: شاهدوا البث المباشر عبر منصات ذا رينج الاجتماعية الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و 7:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، مُباشرةً على نتفليكس في 13 سبتمبر في لاس فيجاس".



وكان كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن Big Time، في إطار استعداد الأخير لتنفيذ الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق للنجم كريم عبدالعزيز.



ونشر تركي صور الزيارة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقا "زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن Big Time للاستعدادات لفيلم الفيل الأزرق 3.. بالتوفيق إن شاء الله".