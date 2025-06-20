تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"

كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن Big Time، في إطار استعداد الأخير لتنفيذ الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق للنجم كريم عبدالعزيز.

ونشر تركي صور الزيارة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معلقا "زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن Big Time للاستعدادات لفيلم الفيل الأزرق 3.. بالتوفيق إن شاء الله".

جدير بالذكر أن الجزئين الأول والثاني من فيلم الفيل الأزرق حققا نجاحا كبيرا وإيرادات مرتفعة وقت عرضهما في "السينمات".

"الفيل الأزرق" تأليف أحمد مراد عن روايته التي تحمل نفس الاسم، إخراج مروان حامد، الجزء الأول بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، خالد الصاوي، شيرين رضا، وشارك في بطولة الجزء الثاني إلى جانب الفريق السابق: هند صبري، إياد نصار، أحمد خالد صالح.