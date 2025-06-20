رقص منى إش إش مع ابنتها ماهيتاب ماجد المصري بحفل زفافها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، عن فيديو ترقص فيه مع ابنتها ماهيتاب ماجد المصري بحفل زفافها.

ونشرت إش إش، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحبايب اللي بيسألوا عني، أنا أهو، أم العروسة الحلوة دي ماهي قلبي وروحي".

واحتفلت ماهيتاب ماجد المصري، مساء الأربعاء، بزواجها للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد انفصالها عن زوجها الأول.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.