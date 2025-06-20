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ماذا قال المنتج محمد العدل عن اللقاء المرتقب بين انتر ميامي وبالميراس؟

04:57 م الجمعة 20 يونيو 2025

المنتج الكبير محمد العدل

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كتب- هاني صابر:

تحدث المنتج محمد العدل، عن اللقاء المرتقب بين فريقي انتر ميامي وبالميراس ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتر ميامي وبالميراس الاتنين عايزين المكسب لأن تاني المجموعة هيقابل باريس سان جيرمان".

وفي تدوينة سابقة، كتب محمد العدل: "في مفاجأة من العيار الثقيل انتر ميامي يهزم بورتو ١/٢ ، لو كسبنا بورتو فرق الأهداف هو اللي هيحسم بطاقة التأهل".

ويلتقي انتر ميامي وبالميراس يوم الثلاثاء 24 يونيو في تمام الساعة 4 صباحا.

وخسر الأهلي من فريق بالميراس بهدفين دون رد في ثاني مبارياته بالبطولة، ويلتقي في مباراته الثالثة بالبطولة مع فريق بورتو، وبهذه النتيجة يصبح المارد الأحمر نقطة واحدة، بينما بالميراس 4 نقاط.

فيما فاز فريق انتر ميامي على فريق بورتو في ثاني مبارياته بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويلتقي في مباراته الثالثة مع فريق بالميراس. وبهذه النتيجة وصل انتر ميامي لـ 4 نقاط، وبورتو نقطة واحدة.

المنتج محمد العدل

محمد العدل انتر ميامي بالميراس كأس العالم للأندية فيسبوك
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