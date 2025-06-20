يارا السكري بفستان قصير ووردة حمراء.. الجمهور: إيه مواصفات فتى أحلامك

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، واكتفت في تعليقها بكتابة "الليلة الماضية".

وظهرت يارا مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، وفي إحدى الصور وضعت وردة حمراء في شعرها، وانهالت تعليقات الجمهور على المنشور، وأكدوا إعجابهم بإطلالتها، ومنها: "إيه الحلاوة دي، قمر، تبدين جميلة، إيه مواصفات فتى أحلامك، أحلى واحدة، الجميلة بزيادة، نجمة متألقة".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، لوسي، مجدي بدر، محمود البزاوي، عصام السقا، إخراج محمد عبدالسلام، تأليف محمود حمدان.