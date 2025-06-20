شيرين رضا: "مبحبش الدليفري ومش باكل من برة البيت"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن علاقتها بالأكل واللبس في حياتها الخاصة.

وقالت شيرين رضا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أنا مبحبش الدليفري ومش باكل من برة.. أكل أي حاجة بس لازم يبقى من البيت، وبحب أطبخ".

وأضافت: "بحب ألبس لبس يكون مريح أكثر من أنه شيك، ولو اشتغلت مطربة أحب أكون مغنية شعبية".

واستكملت: "أول إعلان قدمته كان عمري 11 سنة، وكنت بسقف للحمامات على البحر".

وتابعت: "أنا اتولدت ووالدي كان هوايته التصوير وبيحبه، وكان عنده كاميرا صغيرة بتاعت سينما، وكان دايما يحب يصورني عشان كدة مكنتش بخاف منها".

وأختتمت شيرين حديثها: "الجمال بالنسبالي نعمة مش نقمة، وربنا أعطهوني هدية، وأبويا قالي انتي حلوة أوي وهيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، يعني الستات مش هتحبك والرجالة هتحبك".

هتحبك والرجالة هتحبك".