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شيرين رضا: "مبحبش الدليفري ومش باكل من برة البيت"

04:25 م الجمعة 20 يونيو 2025

الفنانة شيرين رضا

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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن علاقتها بالأكل واللبس في حياتها الخاصة.

وقالت شيرين رضا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أنا مبحبش الدليفري ومش باكل من برة.. أكل أي حاجة بس لازم يبقى من البيت، وبحب أطبخ".

وأضافت: "بحب ألبس لبس يكون مريح أكثر من أنه شيك، ولو اشتغلت مطربة أحب أكون مغنية شعبية".

واستكملت: "أول إعلان قدمته كان عمري 11 سنة، وكنت بسقف للحمامات على البحر".

وتابعت: "أنا اتولدت ووالدي كان هوايته التصوير وبيحبه، وكان عنده كاميرا صغيرة بتاعت سينما، وكان دايما يحب يصورني عشان كدة مكنتش بخاف منها".

وأختتمت شيرين حديثها: "الجمال بالنسبالي نعمة مش نقمة، وربنا أعطهوني هدية، وأبويا قالي انتي حلوة أوي وهيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، يعني الستات مش هتحبك والرجالة هتحبك".

هتحبك والرجالة هتحبك".

شيرين رضا مبحبش الدليفري مش باكل من برة البيت معكم منى الشاذلي
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