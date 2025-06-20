بإطلالة صيفية جريئة.. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي عمر، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، عسل، إيه الجمال ده، ملامحك اتغيرت، الجميلة الرائعة والمتألقة، الحلوة، القمر".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.