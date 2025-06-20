ياسمين صبري تؤدي تمارين رياضية شاقة والجمهور يعلق (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها وهي تؤدي تمارين رياضية شاقة.



ونشرت ياسمين، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، رهيبة، أداء عالي، الرياضة رشاقة، القمر، رشيقة أوي، عسل جدا".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.