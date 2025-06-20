كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت" أمام حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جماله، أحلى نسرين، محلاكي نيسو، طالعة كتير حلوة، سكر محلي محطوط على كريمة، قمر القمرات، ما أجملك، العسل كله".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.