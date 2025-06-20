تحطمت سيارته.. أحمد سعد يتعرض لحادث سير: كنت بجربها

كتبت- منى الموجي:

تعرض المطرب أحمد سعد لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.

ونشر سعد صورة تكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لله ما أعطى ولله ما أخذ- كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادث".

وتابع مطمئنا جمهوره "بس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير".

وانهالت تعليقات الجمهور والنجوم على منشور سعد، ومن بينها: "فداكم، المهم إنكم بخير"، "ألف سلامة عليكم جميعا، ربنا يحفظكم"، "ألف سلامة.. فداكم"، "فداكم.. المهم الحمد لله إنكم بخير"، "يخربيت أم القر، فداك يا حبيبي"، "ألف حمد الله على سلامتك، فداك"، "الله يعوضك"، "قدر الله وما شاء فعل".

جدير بالذكر أن أحمد سعد أدى هذا العام فريضة الحج، وعاد لاستئناف عمله في موسم عيد الأضحى، وأحيا أكثر من حفل غنائي احتفالا بالعيد.