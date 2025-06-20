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كيف علق المنتج محمد العدل على وضع الأهلي بعد هزيمته من بالميراس؟

02:18 م الجمعة 20 يونيو 2025

المنتج الكبير محمد العدل

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كتب- هاني صابر:

كشف المنتج محمد العدل، عن رأيه في وضع الأهلي بمجموعته ببطولة كأس العالم للأندية، عقب خسارته من فريق بالميراس.

وكتب العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "في مفاجأة من العيار الثقيل انتر ميامي يهزم بورتو ١/٢ ، لو كسبنا بورتو فرق الأهداف هو اللي هيحسم بطاقة التأهل".

وخسر الأهلي من فريق بالميراس بهدفين دون رد في ثاني مبارياته بالبطولة، ويلتقي في مباراته الثالثة بالبطولة مع فريق بورتو.

بينما فاز فريق انتر ميامي على فريق بورتو في ثاني مبارياته بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويلتقي في مباراته الثالثة مع فريق بالميراس.

محمد العدل الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس فيسبوك
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