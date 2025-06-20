شيرين رضا: "أبويا قالي هيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن تجربتها في الإعلانات، وعلاقتها بوالدها في صغرها.

وقالت شيرين رضا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أول إعلان قدمته كان عمري 11 سنة، وكنت بسقف للحمامات على البحر".

وتابعت: "أنا اتولدت ووالدي كان هوايته التصوير وبيحب التصوير، وكان عنده كاميرا صغيرة بتاعت سينما، وكان دايما يحب يصورني عشان كدة مكنتش بخاف منها".

وأضافت شيرين: "الجمال بالنسبالي كان نعمة مش نقمة، وربنا ادهاني هدية، وأبويا قالي انتي حلوة أوي وهيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، يعني الستات مش هتحبك والرجالة هتحبك".