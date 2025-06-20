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شيرين رضا: "أبويا قالي هيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك"

01:48 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا (4)
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا في حفل ختام مهرجان الجونة
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن تجربتها في الإعلانات، وعلاقتها بوالدها في صغرها.

وقالت شيرين رضا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أول إعلان قدمته كان عمري 11 سنة، وكنت بسقف للحمامات على البحر".

وتابعت: "أنا اتولدت ووالدي كان هوايته التصوير وبيحب التصوير، وكان عنده كاميرا صغيرة بتاعت سينما، وكان دايما يحب يصورني عشان كدة مكنتش بخاف منها".

وأضافت شيرين: "الجمال بالنسبالي كان نعمة مش نقمة، وربنا ادهاني هدية، وأبويا قالي انتي حلوة أوي وهيجيلك مشاكل كتير بسبب حلاوتك، يعني الستات مش هتحبك والرجالة هتحبك".

شيرين رضا معكم منى الشاذلي نجوم الفن والد شيرين رضا
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