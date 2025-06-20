أحدث ظهور لـ مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأغاني المفضلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " أحلى عيون، ملكة جمال الكون، أحلى من القمر، قمر وجيملة، ما شاء الله، الجمال كله".

يذكر أن، مي عزالدين شاركت مؤخرا في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم، وإخراج تامر محسن.