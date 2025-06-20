أول ظهور لـ هدى المفتي بعد أنباء ارتباطها بأحمد مالك (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من أحدث ظهور بعد تداول أنباء ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

ونشرت هدى المفتي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وإلتقطتها بطريقة "سيلفي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو بطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.



