هنا الزاهد تنعى والدة المخرجة سارة وفيق



كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هنا الزاهد، والدة المخرجة سارة وفيق التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.

وكتبت هنا الزاهد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "البقاء لله في والدة المخرجة سارة وفيق، ربنا يصبرها ويرحمها يا رب ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت سارة وفيق أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "أمي ماتت".

يذكر أن، المخرجة سارة وفيق يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني.