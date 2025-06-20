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هنا الزاهد تنعى والدة المخرجة سارة وفيق

12:02 م الجمعة 20 يونيو 2025

سارة وفيق

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كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هنا الزاهد، والدة المخرجة سارة وفيق التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس.

وكتبت هنا الزاهد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "البقاء لله في والدة المخرجة سارة وفيق، ربنا يصبرها ويرحمها يا رب ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت سارة وفيق أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "أمي ماتت".

يذكر أن، المخرجة سارة وفيق يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

المخرجة سارة وفيق

هنا الزاهد سارة وفيق إنستجرام
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