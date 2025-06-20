بعد أنباء ارتباطهما.. ماذا قالت هدى المفتي عن أحمد مالك؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هدى المفتي، عن الفنان أحمد مالك بطريقة أبرزت فيها مدى إعجابها به.

وقالت هدى المفتي، في لقاء تليفزيوني سابق: "أحمد مالك مز كبير، ومحدش يقدر يقول عليه تلت التلاتة كام، وأحمد مالك بالنسبالي أكتر من آسر ياسين".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025 بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، وإنعام سالوسة. المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

وشارك الفنان أحمد مالك في مسلسل "ولاد الشمس" ضمن سباق دراما رمضان 2025، وهو بطولة طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، وجلا هشام.