مينا مسعود يكشف موعد زفافه ويتحدث عن خطيبته

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان العالمي مينا مسعود، عن خطيبته إميلي وموعد زفافهما.

وقال مسعود ببرنامج"معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "نحتفل بزفافنا في نهاية شهر يوليو في إيطاليا، ونقيم يومًا بطابع هندي وطابع مصري".

وتابع: "هي ممثلة ومنتجة ووالدها منتج كبير في الهند، واتقابلنا في لوس أنجلوس، وتعرفنا على بعض لفترة قبل أن ندخل في علاقة جدية".

وأضاف: "الثقافة الهندية قريبة جدًا من الثقافة المصرية، وهذا أحد الأشياء التي أحببتها فيها، الهنود يشبهون المصريين في فكرة الأسرة والطعام، وحتى في التفاصيل اليومية وهي بارعة في الطهي، ومن بين الأطباق التي أحبها لديهم أكلة هندية اسمها أوكرا، وهي نفس البامية عندنا".