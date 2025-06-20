حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها

إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رد أيتن عامر على شائعة زواجها من منتج شهير، حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري، رقص رانيا يوسف وابنتها، ظهور نادر لبطلة "المتزوجون" بالحجاب، ميار الببلاوي تستغيث بعد تعرضها لعملية نصب، ظهور نادر لبطلة "المتزوجون" بالحجاب، وفاة والدة المخرجة سارة وفيق، محمد رمضان يرد على جدل اساءة أغنيته "أنا أنت" لاحدى العائلات، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: