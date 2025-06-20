حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي الغيطي

شاركت الفنانة مي الغيطي، متابعيها صورة تجمعها بالفنانة سوسن بدر، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ظهرت فيه مرتدية جيبة قصيرة.

محمود عبد المغني

احتفل الفنان محمود عبد المغني بنجاح ابنه "آدم"، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق: "آدم هيروح أولى ابتدائي".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها داخل صالة الألعاب الرياضية.

أحمد حاتم

شارك الفنان أحمد حاتم، متابعيه صورة له أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يارا السكري

الممثلة الشابة يارا السكري، ظهرت بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.