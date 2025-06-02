بالصور.. إيمان العاصي تشارك متابعيها أحدث ظهور من داخل "الجيم"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها أحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت إيمان صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "جميلة وزي العسل"، "روعة يا فنانة"، "عاش يا بطل".

يذكر أن، آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2023.

اقرأ أيضا..

"أكد تعرضه للابتزاز".. المحكمة تعيد النظر في قضية سعد لمجرد



"المؤلفين والملحنين" تتقدم ببلاغ ضد محمود الليثي بسبب "يا مسهرني"



