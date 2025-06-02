"أكد تعرضه للابتزاز".. المحكمة تعيد النظر في قضية سعد لمجرد

كتبت- منى الموجي:

أكد المطرب سعد لمجرد أن المحكمة الفرنسية أصدرت قرارا بإعادة النظر في قضيته المنظورة أمامها والمتهم فيها بالاغتصاب، وذلك بعد تقديمه أدلة جديدة تفيد بمحاولة المدعية ووالدتها ابتزازه، ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى.

ونشر برنامج Et بالعربي، تطورات القضية، وبيان إدارة أعمال سعد لمجرد، الذي صدر اليوم الاثنين 2 يونيو، وأكد -البيان- موافقة المحكمة على إعادة النظر في القضية، وجاء في البيان "نُحيطكم علمًا بأن السيد سعد لمجرد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق مدير أعماله، قد تم التواصل معه عدة مرات منذ نهاية شهر ديسمبر 2024 من قبل أطراف مُقربة من الطرف المدني، عارضين عليه صفقة تسوية".

وأشار البيان إلى قيام المدعية بمطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن القضية "تضمنت هذه العروض مقترحًا يقضي بأن يتراجع الطرف المدني عن اتهاماته المتعلقة بالاغتصاب خلال جلسة المحكمة، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو، نظرًا لخطورة هذه الوقائع التي قد تُشكّل جريمة محاولة ابتزاز ضمن عصابة مُنظمة، فإن السيد سعد لمجرد يعتزم التقدّم بشكوى رسمية أمام الجهات المختصة".

وتابع البيان: "بهدف الكشف الكامل عن ملابسات هذه المعطيات الجديدة، قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في القضية وأصدرت أمرًا بفتح تحقيق قضائي".

جدير بالذكر أن سعد لمجرد نفى التهمة الموجهة إليه، بينما أكدت هي تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي.