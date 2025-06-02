كتب - معتز عباس:

كشف الشيخ خالد الجندي تفاصيل مقابلة الفنانة أحمد سعد، داخل المسجد النبوي، استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وقال الجندي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، على قناة "النهار"، إنه تقابل مع الفنان أحمد سعد في المسجد النبوي الشريف وأخبره أنه جاء إلى الله تائبًا، مضيفًا: "التائب بيفرح ربنا".

وأضاف: "أنا كنت رفقة الدكتور سعد الدين الهلالي وبعض المشايخ، فوجئت بدخول الفنان احمد سعد علينا، والحقيقة كان داخل علينا وهو وشه منور"، مرادفًا: "أنا مكنتش متوقع أني أشوفه لأني كنت من أشرس المهاجمين له".

وتابع: "فوجئت لقيت أحمد سعد جاء في حضننا وحضنته وربط على كتفيه وجلس بجانبي وهو بيقولي أنا فرحان أني شوفتك وأنا جاي تاب إلى الله وأزالت التاتو اللي على جسمي كله وربنا يقبل توبتي، وأنا بتدرب على أحكام التجويد وقراءة القرآن"، مضيفًا: "أنا بقيت فرحان بكلامه وسبحان من يبدل الشحناء إلى محبة وسبحان من يبدل القلوب، الناس كانت كلها بترحب بيه وهو خلى المكان كله عيد".

يذكر أن المطرب أحمد سعد متابعيه والجمهور، على موقع "انستجرام". صورًا له من داخل المسجد النبوي، استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 2025، بصحبة الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي.

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