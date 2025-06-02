أحدث ظهور لـ نيللي مع لبلبة.. والجمهور: أحلى عيلة

القاهرة- مصراوي:

شاركت إيمان جمجوم، ابنة النجمة الراحلة فيروز، والفنان القدير بدر الدين جمجوم، متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة تجمعها بخالتها النجمة الكبيرة نيللي من أحدث ظهور لها.

وظهرت نيللي جالسة بينما تحتضنها إيمان من جهة والنجمة الكبيرة لبلبة من جهة أخرى، وعلقت الثانية "يوم السبت كان أجمل عشاء عائلي مع نيللي ولبلبة".

لاقت الصورة إعجاب متابعي إيمان، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "أخيرا شفتهم مع بعض، ربنا يخليكم لبعض، الله يسعدكم ويوفقكم ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين، أحلى عيلة.. ربنا يسعدكم".

جدير بالذكر أن لبلبة هي ابنة عمة الفنانتين فيروز ونيللي، وبدأن العمل بالمجال الفني في مرحلة الطفولة، إذ قدمن عددا كبيرا من الأفلام السينمائية، واعتزلت فيروز التمثيل في مرحلة مبكرة من عمرها، بينما استمرت نيللي ولبلبة في العمل.