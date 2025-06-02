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أحمد فهمي يرحب بانضمام تريزيجيه للأهلي: "نورت بيتك يا صاحبي"

08:40 م الإثنين 02 يونيو 2025

الفنان أحمد فهمي

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كتب - معتز عباس:

رحب الفنان أحمد فهمي باللاعب محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم مؤخرًا لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر فهمي الفيديو التقديمي للاعب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "نورت بيتك يا صاحبي".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم تبدأ من منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك أحمد فهمي في مسلسل ابن النادي، بطولة جلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

احمد فهمي يرحب بانضمام تريزيجيه للأهلي

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الفنان أحمد فهمي أحمد فهمي على إنستجرام أحمد فهمي يرحب بانضمام تريزيجيه للأهلي انضمام تريزيجيه للأهلي
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