أحمد فهمي يرحب بانضمام تريزيجيه للأهلي: "نورت بيتك يا صاحبي"

كتب - معتز عباس:

رحب الفنان أحمد فهمي باللاعب محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم مؤخرًا لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر فهمي الفيديو التقديمي للاعب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "نورت بيتك يا صاحبي".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم تبدأ من منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك أحمد فهمي في مسلسل ابن النادي، بطولة جلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

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