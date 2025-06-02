جوري بكر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. وغادة عبدالرازق تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جوري، صورًا لها مرتدية فستان طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا أستحق كل شيء جميل"، التي نالت إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق".

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة أوي"، "أحلى جوجو"، "منورة بالفستان القمر"، "جمالك غير طبيعي"، "كلك على بعضك حلو".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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