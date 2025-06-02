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"استعدادًا للحج".. أحمد سعد ينشر صورًا من داخل المسجد النبوي

06:08 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    أحمد سعد في المسجد النبوي استعدادا لاداء مناسك الحج
  • عرض 3 صورة
    أحمد سعد في المسجد النبوي استعدادا لاداء مناسك الحج
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كتب - معتز عباس:

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه والجمهور، صورًا له من داخل المسجد النبوي، استعدادًا لأداء مناسك الحج لعام 2025.

ونشر سعد، صورة له رفقة الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحبيب صلى الله عليه وسلم - لما يجمع الأحباب - استعدادًا إلى الحج".

يذكر أن أحمد سعد أعلن مؤخرًا بدء عملية إزالة الوشم الموجود على يده اليمنى بواسطة الليزر.

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أحمد سعد المسجد النبوي الحج
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