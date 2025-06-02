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زيزي مصطفى.. تزوجت 3 مرات وهذا سبب طلاقها من محمد خيري

04:47 م الإثنين 02 يونيو 2025

الفنانة الراحلة زيزي مصطفى

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كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة الراحلة زيزي مصطفى، 3 تجارب زواج، وحفلت حياتها خلال التجارب الثلاثة بمواقف مثيرة.

وتحدثت الفنانة التي تحل اليوم الإثنين ذكرى مولدها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 2 يونيو عام 1943، عن تفاصيل تجاربها الزوجية، خلال ظهورها في برنامج "ساعة صفا".

وقالت زيزي مصطفى: "تعرفت على زوجي الأول في ركن الهواة، وكان عازفا، ورغم رفض والدي الزواج، بسبب صغر عمرنا، إلا أني تمسكت، وكنت وقتها حابة فكرة أني أبقى ست متجوزة، وتم الزواج بدون ما أرتدي فستان الفرح".

وتابعت: "بعد ما أصبحت أم لطفلين، تم الطلاق، بسبب الغيرة".

وعن زوجها الثاني الفنان محمد خيري، قالت: "تزوجنا قبل دخوله مجال الفن، وكان وقتها عمله في شركة في وسط البلد".

وفي ردها على أسباب الطلاق، أجابت الفنانة زيزي مصطفى: "الزواج استمر سنتين ، ومكنش فيه ثقة".

وفي حديثها عن ثالث تجاربها الزوجية، قالت: "كان طيار، وتعرفت عليه عن طريق مضيفة كانت جارة لي".

وأضافت :" بعد زواج دام حوالي 3 سنوات، تم لانفصال، لأني كنت أشعر بوجود غموض ما في حياتنا".

وشاركت الراحلة في بطولة أفلام المراهقات، النشال، سيد درويش، إسماعيل يسن في الطيران، أبواب اللي، المراية، الحريف

ومسلسلات: الممكن، النصيب، أحلام الفتى الطائر، أبنائي الأعزاء شكرًا، محمد رسول الله، البركان، و مسرحيات ولا العفاريت الزرق، عبود عبده عبود، مولود في الوقت الضائع، زوجة واحدة تكفي، زيارة خاصة جدا.

ورحلت الفنانة زيزي مصطفى عن عالمنا، في يوم 13 فبراير 2008 في منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية.

زيزي مصطفى محمد خيري برنامج ساعة صفا
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