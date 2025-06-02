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بـ"فستان جريء"..جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بحفل زفاف أحياه والدها(صور)

03:29 م الإثنين 02 يونيو 2025
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت جنا عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها من خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال عمر شلبي، الذي أحياه والدها وأقيم في منطقة الأهرامات.

ونشرت جنا دياب، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية "فستان جريء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "لطيفة، الاكثر جمالا، العسل، أحلى جنا، قمر".

كما حرص على حضور حفل الزفاف، أبناء عمرو دياب جنا وكنزي، وعبدالله ووالدته زينة عاشور.

يذكر أن، عمرو دياب يستعد لتقديم حفل غنائي يوم 10 يونيو في القاهرة الجديدة.

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