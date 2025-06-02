كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن فتح باب الإشتراك في الدورة الثانية المقرر لها الفترة من 2 وحتي 6 نوفمبر المقبل بمدن السويس والجلالة والعين السخنة

المهرجان يأتي مواكبا للإحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس الباسلة .

وكشف الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن باب التقديم سيفتح أمام صناع الأفلام القصيرة جدا بدءا من الأول من يونيو وحتي 30سبتمبر 2025

وأوضح أن دورة المهرجان هذا العام ستحفل بالعديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم .

وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروض لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة الجامعات بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا بين الشباب و الطلبة.

وذكر السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لاتتجاوز الـ5 دقائق وأخري للأفلام التي لاتتجاوز الـ 10 دقائق .