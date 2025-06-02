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أمام البحر..جومانا مراد تتألق بأحدث ظهور لها والجمهور يعلق (فيديو)

02:46 م الإثنين 02 يونيو 2025

جومانا مراد

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من أمام البحر بأحدث ظهور لها.

ونشرت جومانا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حاجة للضحك بصوت عالي.. فقط السلام وهذا كل شيء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، العسل كله، أحلى جومانا، الجمال، عروسة البحر، تحفة عليكي، جمالك روعة وطلاتك روعة".

يُذكر أن، جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "أم 44" إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم سمية الخشاب، ميس قمر، هدى الخطيب، والعمل من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح. بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل"العتاولة 2" كضيفة شرف.

جومانا مراد اطلالة جومانا مراد السوشيال ميديا
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