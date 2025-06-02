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مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه

02:09 م الإثنين 02 يونيو 2025

بوستر في عز الضهر

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كتب- مصطفى حمزة:

كشف مصمم الجرافيك محمود طارق، كواليس تصميم فيلم "في عز الضهر" الذي يقوم ببطولته الفنان العالمي مينا مسعود.

وقال مصمم بوستر الفيلم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "العمل على البوستر بدأ في رمضان الماضي، وقامت الفكرة على إبراز أجواء الفيلم مع مراعاة التشويق، وملامح الشخصية التي يقوم بها نجوم ونجمات العمل".

وتابع: "التنفيذ تم في 10 أيام، لوضع البوستر الرسمي، إلى جانب بوسترات فدية لكل نجم ونجمة من طاقم الفيلم".

يتناول فيلم "في عز الضهر" أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تتم على الأراضي المصرية، يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف كريم سرور، و إخراج مرقس عادل.

محمود طارق مصمم البوستر

فيلم في عز الضهر بوستر في عز الضهر محمود طارق
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