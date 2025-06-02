بسنت شوقي تستعرض فستانها..والجمهور:"أحلى من ياسمين صبري"(صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها من حضورها حفل زفاف صديقتها الفنانة أمينة خليل.



ونشرت بسنت، الصور التي استعرضت فيها فستانها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاحتفال بالحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الكوكب، أحلى من ياسمين صبري ، إيه الجمال ده، جمالك مبهر حقيقة ما شاء الله، الفستان تحفة، روعة".

على جانب آخر، احتفلت الفنانة أمينة خليل، يوم الجمعة الماضي، بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

يُذكر أن، بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.